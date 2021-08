Kornwestheim Göring ist Süddeutsche U18-Meisterin

Nicht aber für Johanna Göring, die damit genau so wenig Probleme hatte wie im Anschluss mit 1,80 Metern. 1,85 Meter nahm die neue Titelträgerin im zweiten Versuch, für 1,88 Meter reichte es an diesem Tag nicht mehr. Johanna Göring hatte in diesem Jahr bereits 1,92 Meter überquert, was ein leichtes Beben in der Nachwuchs-Leichtathletik ausgelöst hat. Mit dieser Höhe war Ulrike Meyfahrt 1972 in München Olympiasiegerin geworden.