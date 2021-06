Kornwestheim Göring stellt Konkurrenz in den Schatten

Kornwestheim - Ich möchte mich einfach immer weiter verbessern. Aber einmal über meine eigene Körpergröße zu springen, das wäre toll.“ Das hatte Johanna Göring noch im September 2020 gesagt. Das 16-jährige Hochsprung-Supertalent des SV Kornwestheim misst 1,84 Meter. Diese Höhe nahm sie bei ihrem jüngsten großen Satz locker im ersten Versuch. Am Ende standen beim U18-Kaderwettkampf in Stuttgart am vergangenen Sonntag für Johanna Göring sensationelle 1,92 Meter zu Buche. Die bislang letzte Deutsche, die in diesem Alter eine solche Höhe gemeistert hat, dürfte Ulrike Meyfarth (heute Meyfarth-Sasse) gewesen sein. Sie wurde damit im Jahr 1972 in München Olympiasiegerin.