Kornwestheim Gottes Wort kommt über 91,3

Kornwestheim - Das Interesse war riesig. Und wer zu spät kam, der musste nicht – wie in der Kirche – in der ersten Reihe Platz nehmen, sondern mit der letzten vorliebnehmen. Exakt 241 Autos, so hat ein Ordner gezählt, parkten am Vormittag des Ostersonntags vor der kleinen Tageslicht-Leinwand des Autokinos in Kornwestheim. Damit feierten über 500 Menschen gemeinsam den Ostergottesdienst, den die Pfarrer Horst Rüb von der evangelischen Kirchengemeinde und Franz Nagler von der katholischen St.-Martinus-Gemeinde gestalteten. Für die musikalische Untermalung sorgte Kantor Peter Alexander Döser am Keyboard.