Kornwestheim - Die katholische St.-Martinus-Gemeinde lädt für Samstag, 15. Februar, Verliebte, Ehepaare, in Beziehung lebende oder auf diesem Weg sich befindende Menschen zu einem Valentinsgottesdienst ein. Er wird um 18.30 Uhr in der Pfarrkirche an der Johannesstraße gefeiert. Er steht unter dem Motto „Und wenn ich meine ganze Habe verschenkte, hätte aber die Liebe nicht, wäre ich nichts.“ Nach dem Gottesdienst richtet die Gemeinde einen Stehtreff im hinteren Teil der Kirche aus.