Kornwestheim Gottesdienst im Autokino

Kornwestheim - Die beiden Kornwestheimer Kirchengemeinden dürften bundesweit zu den ganz, ganz wenigen gehören, die für Ostersonntag (10 Uhr) zu einem Gottesdienst einladen, bei dem Menschen zusammenkommen und gemeinsam die Auferstehung Jesu feiern. Ort des Geschehens? Nein, nicht eine der Kirchen in der Stadt, sondern das Autokino im Schatten des Wüstenrot-Gebäudes. Mitfeiern dürfen nur Gläubige im Auto. Nicht zum ersten Mal wird das Autokino übrigens für mehr als nur eine Kinovorführung genutzt. Im Juli 2016 feierte das Schauspiel Stuttgart mit dem Theaterstück „Stadion der Weltjugend“ von Rene Pollesch Weltpremiere in Kornwestheim. Aber zurück zum Sonntagsgottesdienst. Pfarrer Horst Rüb von der evangelischen Kirchengemeinde berichtet im Interview, wie es am Sonntag ablaufen wird.