Kornwestheim Gottesdienstbesucher wissen neue Pfarrer zu überzeugen

Remsecks OB Dirk Schönberger begrüßt die neuen Pfarrerinnen

Remsecks Oberbürgermeister Dirk Schönberger, derzeit auch stellvertretender Vorsitzender des Zweckverbandes Pattonville, begrüßte die Pfarrerinnen im Namen der weltlichen Gemeinde. Er bat Katrin Sältzer, die in Reutlingen als Asylpfarrerin gearbeitet hat, um Unterstützung bei der Integration von Zugewanderten. „Lassen Sie uns die Thematik gemeinsam angehen“, so Schönberger, „dass wir ein Pattonville werden.“ Gabi Nitschke vom Pattonville-Kreis sprach auch für die katholische St.-Martinus-Gemeinde und erinnerte daran, dass die Heilig-Geist-Kirche, übrigens so wie das Thomashaus auch, ökumenisch genutzt wird. „Beide Konfessionen sitzen in diesem Kirchenschiff in einem Boot.“