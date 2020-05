Kornwestheim Graffitisprayer auf frischer Tat ertappt

Die beiden Jugendlichen sollen gegen 18.40 Uhr unterhalb der Lindenbrücke im Bereich der Lise-Meitner-Straße mit lila Farbe die Fassade einer Lagerhalle mit verschiedenen Schriftzügen besprüht haben. Dies hatte ein Zeuge in einer vorbeifahrenden S-Bahn beobachtet und gemeldet. Bei der umfangreichen Fahndung, in die auch das benachbarte Polizeipräsidium Stuttgart und ein Polizeihubschrauber eingebunden waren, wurden die zwei Tatverdächtigen im Gewerbegebiet „Kreidler“ entdeckt. Die 15-Jährigen hatten zuvor ihre Spraydosen zurückgelassen und waren zu Fuß entlang der Gleise in Richtung Stuttgart geflüchtet. Deshalb wurde die Bahnlinie in beide Richtungen zwischen 18.47 und 19.17 Uhr gesperrt.