Kornwestheim Grillen nur mit Anmeldung?

Zwar zeigten sich nach der Beobachtung von Koschitzky die Besucher des Freizeitparks einsichtig und nahmen ihren Müll wieder mit oder entsorgten ihn ordnungsgemäß in den Müllbehältern. Das Problem seien aber die Menschen, die nicht zum Grillen in den Freizeitpark kämen, sondern zum Müllabladen. Und die kämen nicht, wenn der Sicherheitsdienst im Einsatz ist, sondern tief in der Nacht oder am frühen Morgen. Koschitzky zeigte auf, an welchen Stellschrauben die Stadt drehen sollte: • Parkplatz und Freizeitpark sind nicht ausgeleuchtet. Das lade nachgerade dazu ein, mit dem Auto vorzufahren und seinen Abfall zu entsorgen. • Mit dem Auto kann direkt bis zum Gebüsuch am westlichen Ende des Parkplatzes vorgefahren werden. Kofferraum öffnen – und schon liegt der Müll in den Sträuchern.• Die Schranke zum Freizeitpark-Parkplatz ist auch in der Nacht geöffnet. Das macht es den Müllsündern einfach. Niemand, ist der Security-Experte sicher, stellt seinen Wagen vollgeladen am Rand der Aldinger Straße ab, um den Abfall in den Freizeitpark zu schleppen. • Im Sommer habe er auch mehrfach beobachten können, dass die Mülleimer überquellen. Koschitzky regte an, auf größere Behälter umzustellen. Das könne helfen, berichtete Oberbürgermeisterin Ursula Keck von ihren Erfahrungen als Bezirksvorsteherin in Stuttgart-Mühlhausen. Die Situation am Max-Eyth-See habe sich gebessert, als man dort „sehr, sehr, sehr große Müllbehälter“ installiert habe. „Das ist es, was greift.“• Für die Besucher sei nicht ohne Weiteres ersichtlich, wo sich eine Feuerstelle zum Grillen und wo sich nur eine Sitzecke befinde. Koschitzky regte eine Beschilderung an.