Kornwestheim - An das Bild werden sich die Anwohner aus der Villeneuvestraße gewöhnen müssen: 14 Monate haben die Stadtwerke Ludwigsburg/Kornwestheim für die Bauarbeiten in der nördlichen Weststadt zwischen der Großen Pflugfelder Brücke und der Holzgrundstraße angesetzt. In fünf Bauabschnitten werden die Wasser-, Gas- und Stromleitungen in größtenteils offener Bauweise ausgetauscht.