Kornwestheim Große Feste mit kleiner Ungewissheit

Zweimal hatte die Großveranstaltung auf dem Marktplatz und im Stadtpark zuletzt aufgrund der Corona-Pandemie abgesagt werden müssen. Jetzt wollen der Stadtausschuss und die beteiligten Vereine aber endlich wieder feiern. Am Wochenende des 28. und 29. Mai soll es soweit sein. „Auch wenn da immer noch ein Schwert aus möglichen neuen Auflagen über uns hängt“, sagt Hicking. Denn, auch wenn am vergangenen Sonntag einige Corona-Vorschriften gelockert wurden: So ganz trauen die Organisatoren dem Braten noch nicht. „Eine Zugangsbegrenzung für das Gelände wäre zum Beispiel nicht zu stemmen“, so der Ausschussvorsitzende.