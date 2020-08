Kornwestheim Großer Knall auf der Stuttgarter Straße

Kornwestheim - Drei kaputte Autos und ein hoher Schaden: Das ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Montag in Kornwestheim ereignet hat. Gegen 15.30 Uhr wollte ein 73-Jähriger Mazda-Fahrer die Stuttgarter Straße in Kornwestheim von der Friedrich-Siller-Straße kommend in Richtung Karlstraße überqueren. Hierbei übersah er mutmaßlich die Vorfahrt eines 53-jährigen Ford-Fahrers, welcher auf der Stuttgarter Straße in südlicher Richtung unterwegs war.