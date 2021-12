Kornwestheim Großer Polizeieinsatz am Bahnhof

Kornwestheim - Großaufgebot der Polizei am Kornwestheimer S-Bahnhof: Am frühen Donnerstagabend haben Polizisten Fahrgäste und Passanten kontrolliert. Der Grund für die Aktion war eine Auseinandersetzung zuvor in einem S-Bahn-Zug. Dort sollen zwei Bekannte aufeinander losgegangen sein, auch ein Messer kam wohl zum Einsatz. Beim Polizeipräsidium Ludwigsburg hat man Kenntnis von einer leichtverletzten Person. „Allerdings hat in diesem Fall die Bundespolizei die Sachbearbeitung übernommen“, heißt es von dort.