Kornwestheim Großer Vorlauf für ein großes Projekt

Gruber und Zwicker legten den Stadträten zwei Varianten vor – den Neubau an der Stelle, an der sich die alte Brücke befindet, oder ein paar Meter nördlich davon. Die Kosten sind in etwa die gleichen. Das bestehende, 190 Meter lange Exemplar würde durch zwei Brücken (90 und 40 Meter lang, knapp zehn Meter breit und damit erheblich breiter als die alte Brücke) und ein Dammbauwerk in der Mitte ersetzt. Die Herausforderung: Der Bahnverkehr muss während der zwei Jahre währenden Bauarbeiten aufrechterhalten werden. Es muss unter „rollendem Rad“ gebaut werden, wie es im Fachjargon heißt. Und die Bahnbeschäftigten aus dem Stellwerk müssen ihren Arbeitsplatz auch künftig erreichen. Eine Behelfsbrücke sei erforderlich, sagte Gruber. Vermutlich müssen sogar zwei Provisorien errichtet werden, will man auch einen Zugang zu den Kleingärten und zum GES-Gelände mit den alten Lokomotiven schaffen. Die neue Brücke soll eine Nutzlast von 40 Tonnen erhalten. Lkw sind auf der Brücke aber nicht erwünscht, weil sie aus dem angrenzenden Wohngebiet ferngehalten werden sollen.