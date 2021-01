Die Idee der Wohnbau: Ein vier Stockwerke hohes Wohngebäude mit Flachdach könnte an der Poststraße entstehen, vielleicht auch ein zweites. Am Ende würden jedenfalls mindestens 2500 Quadratmeter Fläche zusammenkommen, 30 Mietwohnungen könnten darin Platz finden. Sie wären untergliedert in verschiedene Größen: vom 30 Quadratmeter großen Mikro-Appartement bis hin zu 60 oder 100 Quadratmeter großen Wohnungen. Der Wohnraum wäre – dringend benötigt und im Großraum Stuttgart begehrt – bezahlbar vermietet, wie Güthler betont. „Bezahlbaren Wohnraum zu schaffen, gehört zu den Kernaufgaben unserer Städtischen Wohnbau“, sagt der Geschäftsführer und spricht von Preisen die „maximal dem Mietspiegel entsprechen und eher darunter liegen“. Auch einen Außenbereich mit Gartenflächen würde man gerne an das oder die Gebäude angliedern, zudem eine Tiefgarage anlegen.