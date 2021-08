Kornwestheim Großes Tennis auch im einseitigen Endspiel

Wieder besser sah es am Sonntag aus: Bei schönstem Sommerwetter wurden die beiden Halbfinals ausgetragen. Der an Nummer 3 gesetzte Amar Tahirovic (DTB-Rangliste Platz 603) vom TSC Renningen ließ seinem Gegner Amine Hamouti (LK 2,9) vom TC First-Line-Academy Murr mit 6:0 und 6:1 keine Chance. Spannender ging es im zweiten Halbfinale zu: Hier siegte Yannick Zeitvogel (LK 2,1) vom TEV R.W. Fellbach gegen den an Nummer 2 gesetzten Philipp Leithold (DTB-Rangliste Platz 582) vom TC Metzingen mit 6:3, 4:6 und 10:7 erst im Match-Tiebreak. Das Finale am frühen Sonntagnachmittag war dann schon fast enttäuschend kurz und einseitig: Wie schon im Halbfinale gewann Amar Tahirovic wieder mit 6:0, 6:1. Der unterlegene Yannick Zeitvogel zeigte starkes Tennis, er fand am Ende aber eben kein Mittel.