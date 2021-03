Kornwestheim Grün führt auch in Kornwestheim klar

In der Kornwestheimer SPD ist man insofern glücklich, als dass man „die Ergebnissee in Kornwestheim sehr positiv“ sehe, wie der Ortsvereinsvorsitzende Florian Wanitschek sagt. Der junge SPD-Kandidat Colin Sauerzapf sei ein „sehr unbekannter“ gewesen. „Das Ergebnis spricht dafür, dass er zu den Wählern durchgedrungen ist.“ Und die FDP? „Wir freuen uns über das starke Ergebnis, das in Kornwestheim mit unserer Kandidatin Steffi Knecht erreicht wurde“, heißt es von der Kornwestheimer FDP. „Das bestätigt unsere zukunftsfähigen Themen und motiviert uns dazu, die Ärmel weiter hochzukrempeln“.

OB Keck erleichtert über reibungslosen Ablauf

Mit dem Ablauf der Wahl in ihrer Kommune ist Oberbürgermeisterin Ursula Keck zufrieden. „Es gab keine Probleme“, berichtet sie am Sonntagabend. „Die Wahl war auch sehr gut vorbereitet.“ Man habe in diesem Jahr besonders auf die Barrierefreiheit der Wahllokale geachtet. Außerdem habe man die vor Ort anwesenden Helfer vorher geschult, um zu garantieren, dass alle Hygienemaßnahmen umgesetzt werden. 140 der 220 Wahlhelfer haben sich am Samstag auf Corona testen lassen und waren negativ. „Ich bin erleichtert, das alles so gut gelaufen ist“, betont Keck abschließend. „Wir hatten in diesem Jahr eine besondere Sorgfaltspflicht.“