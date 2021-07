Kornwestheim Grüne setzen sich für Luftfilter an Schulen ein

Kornwestheim - Die Kornwestheimer Grünen wollen die Diskussion um Luftfilteranlagen in den Bildungseinrichtungen der Stadt vorantreiben. Sie haben zwei Anträge formuliert, die in den Ausschüssen und im Gemeinderat diskutiert werden sollen. Zum einen wollen sie prüfen lassen, wie viele Luftfilter in Schulen und Kindertagesstätten überhaupt benötigt werden, wie teuer das würde und welche Zuschüsse von Land und Bund zu erwarten wären. Mobile Luftfilter könnten laut den Grünen ihren Dienst tun, bis stationäre leistungsfähigere Raumlufttechnische Anlagen (RLT) in Klassenzimmern und Kindergärten installiert wären.