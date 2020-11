Kornwestheim Grüne zügeln bei der Zügelstraße

34000 Einwohner schon erreicht

Der Antrag der Grünen fußt auf Antworten, die sie von der Stadt auf eine Reihe von Anfragen zur Einwohnerentwicklung und zu geplanten Wohnbauprojekten erhalten haben. So haben die Grünen wissen wollen:• Wie viele Wohnbauprojekte wurden begonnen? Elf Vorhaben mit mehr als drei Wohnungen listet die Stadt auf, die derzeit gebaut werden oder bei denen in Kürze mit dem Bau begonnen wird. Insgesamt entstehen 265 Wohnungen, 61 mussten dafür allerdings auch aufgegeben werden, weil die Häuser abgerissen wurden. • Wie viele Wohnbauprojekte sind in Planung? Fünf sind’s laut Auskunft der Stadt Kornwestheim. 151 Wohnungen entstehen, 23 fallen weg. Die 65 Wohnungen, die die Firma Pflugfelder auf dem Rothackerhof-Areal errichten will, sind noch nicht mit eingerechnet, weil bisher kein Baugesuch eingereicht worden ist.• Wie viele Baulücken gibt es? 35 mit einer Größe von insgesamt 14 000 Quadratmetern. Allein 8000 Quadratmeter davon liegen in den Wohngebieten „Im Kirchle“ und „In den Obstgärten“. Die Stadt schreibt in ihrer Antwort auf die Anfrage der Grünen: „Verfolgt man das Marktgeschehen in Kornwestheim, so kann festgestellt werden, dass zwar das Potenzial an größeren zusammenhängenden Flächen erschöpft ist, innerhalb des Stadtgebiets aber regelmäßig eine Vielzahl größerer und kleinerer Bauprojekte entstehen, die so nicht vorausgesehen werden können.“• Gibt es Leerstand? Schwer zu sagen, lautet Antwort der Stadt Kornwestheim. Letztlich lasse sich die Zahl gar nicht exakt ermitteln, weil die Stadt nicht von Haus zu Haus gehen und einen Blick in die Wohnungen werfen könne, so die Oberbürgermeisterin Ursula Keck. Begründet auf den Zensus 2011 geht die Stadt rechnerisch von rund 500 leer stehenden Wohnungen aus – bei einem Bestand von über 16 000 Wohnungen. • Wie entwickelt sich die Einwohnerzahl? Mitte des Jahres zählte Kornwestheim 33 800 Einwohner. Durch die in Bau befindlichen oder geplanten Projekte kämen vermutlich rund 830 Menschen hinzu. Durchschnittlich verzeichnet die Stadt zudem jährlich 2750 Wegzüge und gut 2900 Personen, die nach Kornwestheim ziehen.