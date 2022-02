Kornwestheim - Am frühen Donnerstag gegen sieben Uhr erfasste ein Zug ein Trampolin am Güterbahnhof in Kornwestheim – und beschädigte es. Das Trampolin lag auf den Gleisen – womöglich wurde es da hingeweht. Nach Polizeiangaben befand sich das Sportgerät auf Gleis 1 des Güterbahnhofs, als ein Güterzug in Richtung Karlsruhe den Abschnitt befuhr und es erwischte.