Kornwestheim Gugg in den Mai – wie läuft das ab?

Wer wird aufspielen?

Neben unseren eigenen Guggen, den NOL Renegades Guggen Kornwestheim, spielen die Krawazi Ramblers Villingen, die Sulmanafetza Neckarsulm, Immortalis Bietigheim, die Sunshine-Gugge Heudorf/Rohrdorf, die Buschbach-Gugge Oberweier, die Querköpf Winnenden, die Albra Gugga Engstingen und die Naussträger Wäschenbeuren. Natürlich werden die Guggenmusiken nicht im Häs auftreten, sondern in normaler Kleidung, vielleicht mit Vereins-T-Shirts. Häs und Larve zu tragen, das ist laut Landesverband württembergischer Karnevalisten nur während der Saison erlaubt.

Wäre – wenn Stimmung und Wetter gut werden – ein Guggen Open Air später im Jahr auch künftig eine Option für die Ober-Liga?

Nein, das soll eine einmalige Sache bleiben. Nächstes Jahr soll das Guggen-Open-Air wieder an Rosenmontag stattfinden. Da gehört es nämlich hin, mitten in die Fasnet.

Das Guggen-Open-Air der Narren-Ober-Liga, das in diesem Jahr unter dem Motto „Gugg in den Mai“ steht, findet am Samstag, 30. April, von 16 bis 23 Uhr auf dem Kornwestheimer Marktplatz statt. Die Guggenmusiken spielen ab 17 Uhr auf.