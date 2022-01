Kornwestheim Guggen-Open-Air steigt im Mai

Narrenbaum noch in der Schwebe

Auch die Narren-Ober-Liga hat so gut wie alles abgesagt. Derzeit werde noch geprüft, ob man den Narrenbaum in irgendeiner Weise aufstellen kann. Tanja Grimm von der Freien Narrenzunft erzählt, dass der Verein alle Aktivitäten intern geplant hat. „Wir machen alles, was geht, zum Beispiel auch das Heringsessen, aber eben im kleinen Rahmen. Anders geht es dieses Jahr nicht“, sagt sie. Sarah Holzmann von Kornfetz berichtet, dass bei ihnen noch nicht feststeht, wie die fünfte Jahreszeit abläuft. „Das Brainstorming läuft auf Hochtouren“, sagt sie. Außerdem gebe es zurzeit noch Abklärungen mit der Stadt.

Ganz unsichtbar wollen die Kornwestheimer Narren aber in diesem Jahr nicht bleiben. In einem Schaufenster gegenüber des Rathauses haben die Vereine das ein oder andere Häs und Vereinslogos ausgestellt. Außerdem soll es anstelle des Umzugs am 6. Februar einen Infotag auf dem Marktplatz geben – das muss von der Stadt noch abgesegnet werden. Jeder Verein will dort mit einem kleinen Zelt vertreten sein und die Hintergründe erklären. „Die Masken symbolisieren ja alle etwas aus Kornwestheim“, erzählt Klaus Magerl. Die wenigsten wüssten aber, was genau dahinter steckt. „Mit der Kampagne wollen wir uns wenigstens ein bisschen zeigen, damit die Leute wissen, dass wir gerne möchten, aber halt nicht können“, sagt Magerl.