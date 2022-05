Kornwestheim Guggenmusik im April? Geht schon auch gut!

Es ist Samstag, später Nachmittag, der Himmel hat mittlerweile aufgeklart. Mehrere Reisebusse säumen die Stuttgarter Straße in Kornwestheim nahe des Rathauses. Was ist da los? Rücken etwa Mannschaften zum Fußball- oder Handball-Turnier an, hat der SVK eingeladen? Vom Marktplatz her weht Musik aus Boxen, Menschen sammeln sich dort, Stände stehen bereit, eine Bühne ist aufgebaut. Ist vielleicht schon wieder „Kornwestheim rockt?“ Kann nicht sein, es ist doch erst Ende April und damit zu früh im Jahr.