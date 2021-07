Kornwestheim Gumpenbachbrücke: Ausfahrt gesperrt

Kornwestheim - Im Zuge des Neubaus der Gumpenbachbrücke in Kornwestheim – über sie führt die B 27 – wird am Montag, 13. Juli, und Dienstag, 14. Juli, die Ausfahrt Kornwestheim-Nord in Richtung Stuttgart komplett gesperrt. Der Verkehr wird umgeleitet. Außerdem müssen von Montag, 19. Juli, bis voraussichtlich Freitag, 23. Juli, die rechten Fahrstreifen sowohl in Richtung Stuttgart als auch in Richtung Ludwigsburg gesperrt werden, teilt das Regierungspräsidium Stuttgart mit.