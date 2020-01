Kornwestheim Gumpenbachbrücke: Die ersten Bauarbeiter rücken an

Die Lärmschutzwände auf der Ostseite der Bundesstraße werden als erstes entfernt. Für die Anwohner heißt das: viel Lärm, weil täglich rund 50 000 Fahrzeuge über diesen Abschnitt der B 27 rollen. Aber auch die Autofahrer müssen sich auf Einschränkungen einstellen. In der kommenden Woche steht ihnen tagsüber zwischen 7 und 16 Uhr in Richtung Ludwigsburg nur ein Fahrstreifen zur Verfügung. Die Tagesbaustellen, so das Regierungspräsidium auf Nachfrage unserer Zeitung, werden voraussichtlich bis zum Montag, 20. Januar, erforderlich sein.