Kornwestheim Gut für Senioren, schlecht fürs Klima

Ganz hört das Bauchgrimmen nicht auf

Nun bewegt sich etwas, Büros sollen Konzepte für das Areal einreichen. Aber so ganz hört das Bauchgrimmen nicht auf. Denn spätestens seit die Experten von Geo-Net Umweltconsulting für Kornwestheim einen „Klimopass“ erstellt haben, einen Leitfaden, um in Zeiten des Klimawandels das Stadtklima lebenswert zu halten, hat man es in Kornwestheim schwarz auf weiß: Grundsätzlich ergibt es Sinn, in der Innenstadt wenig zu bauen, eher zurückzubauen, Wiesen und Co zu erhalten.