Kornwestheim Gut gebucht, aber noch Luft nach oben

Kornwestheim - Veranstaltungen gab’s viele im vergangenen Jahr im K, aber an eine kann sich Claudia Münkel besonders gut erinnern – an eine Beautyroadshow, bei der unter strengster Geheimhaltung neue Parfümdüfte vorgestellt wurden. Das sei schon sehr beeindruckend gewesen, sagte die Betriebsleiterin des Kongress- und Kulturzentrums, als sie jetzt die Jahresbilanz 2019 vorlegte. Und die fand sie auch dufte, denn gegenüber dem, was man sich vorgenommen hatte, konnte die Umsätze um knapp 60 Prozent gesteigert werden. Im Vergleich zum Jahr 2018 sanken sie allerdings von 810.000 auf 770.000 Euro. Der Grund: 2018 war das K den ganzen Sommer über – eher eine schwierige Zeit für Veranstaltungen – durch die James-Rizzi-Ausstellung belegt. Das sorgte seinerzeit für das beste Ergebnis seit Bestehen des Kultur- und Kongresszentrums.