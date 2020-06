Kornwestheim Guter Start mit einem abrupten Ende

Kornwestheim - Eine neue Linie am Tag, zwei neue Linien für die Nacht, viele zusätzliche Fahrten bis in den späten Abend hinein und am Wochenende, neue Hybridbusse – von einem Quantensprung war die Rede, als zum Jahresbeginn der Busverkehr in Kornwestheim massiv ausgebaut wurde. Und es lief gut an, berichtet Carry Buchholz, Geschäftsführerin des Busunternehmens LVL Jäger, das für den Linienverkehr in Kornwestheim und in Ludwigsburg verantwortlich zeichnet. „Wir haben die prognostizierten Zahlen erreicht“, freut sie sich über den guten Start. Auch die neue Linie 415, die zwischen dem Kornwestheimer Bahnhof und Wüstenrot verkehrt, habe Zuspruch gefunden. Aber es brauche seine Zeit, bis ein neues Angebot etabliert sei, sagt Buchholz.