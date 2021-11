Kornwestheim Hafenmarkt: So läuft er ab

Kornwestheim - Nein, wenn der Hamburger Hafenmarkt im kommenden Jahr in Kornwestheim zu Gast ist, werden die Marktschreier nicht schon um 5 Uhr morgens aktiv. Die Sorge hatte Florian Wanitschek (SPD) Anfang Oktober geäußert, als der Besuch des Hafenmarkts im Verwaltungs- und Finanzausschuss (VFA) diskutiert worden ist. Nun steht fest: Der Markt wird um 9 Uhr beginnen und um 19 Uhr enden. Der Veranstalter richtet den Zeitraum aber auch gerne nach den Öffnungszeiten der Gewerbetreibenden, heißt es in einer Veröffentlichung der Stadtverwaltung. Die Buden sollen auf dem Holzgrundplatz stehen und teilweise an der Bahnhof- und Güterbahnhofstraße. Auch ein Datum gibt es mittlerweile: Vom 22. bis 24. Juli kommt das Hamburg-Flair nach Kornwestheim, inklusive Fischspezialitäten, einigen „Moins“ und Marktschreiern.