Kornwestheim Handwerker-Campus am Moldengraben?

Kornwestheim - Die Kornwestheimer FDP hatte schon während der Haushaltsberatungen im Herbst vorgeschlagen, in die Planungen für einen Handwerker-Campus an der Aldinger Straße einzusteigen. Den Liberalen schwebt eine Art Innovationszentrum für Handwerker unter städtischer Federführung vor. Es gehe zum einen darum, einen Ort des Austauschs zu schaffen, sagt der FDP-Fraktionsvorsitzende Ender Engin. „Besonders innovative Handwerker könnten hier Synergieeffekte nutzen, sich unterstützen, Kompetenzen bündeln“. Zum anderen könnte der Handwerker-Campus die Probleme einiger Betriebe lösen, die klein sind oder neu starten – er könnte Flächen vorhalten, auf denen sich Firmen flexibel ansiedeln könnten, dank der gemeinsamen Nutzung von Werkzeugen und Maschinen ließen sich Kosten sparen. Engin ergänzt: „Wir haben unsere Vorschläge bewusst offen gehalten.“ Man wolle erst einmal die Meinungen und Bedarfe örtlicher Handwerker dazu erfahren, so der Liberale, der selbst den gleichnamigen Kornwestheimer Elektrobetrieb führt.