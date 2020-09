Kornwestheim Handy klingelt: Radfahrer stürzt

Kornwestheim - Verletzungen zog sich ein 34 Jahre alter Fahrradfahrer zu, als er am Freitag gegen 17 Uhr beim Versuch, einen Anruf am Handy entgegenzunehmen, stürzte. In der Villeneuvestraße hatte sein Mobilfunkgerät geklingelt. Der 34-Jährige nestelte nach dem Handy, verlor die Kontrolle über sein Fahrrad und stieß gegen einen am rechten Fahrbahnrand geparkten BMW. Der Radfahrer prallte gegen die Heckscheibe, sodass diese zersplitterte. Der 34-Jährige zog sich Schnittverletzungen am Arm zu und musste zur Behandlung ins Krankenhaus eingeliefert werden. Den Schaden an Auto und Rad beziffert die Polizei auf rund 1000 Euro.