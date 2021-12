Kornwestheim Hannes-Reiber-Halle: Hier piept’s wohl

Im gesamten Gebäude befinden sich etwa 60 Melder, die Hälfte davon hängen in der Halle an der hohen Decke. Dass mit dem System gewisse Umstände verbunden sind, ist der Stadtverwaltung bekannt. „Es handelt sich um ein grundsätzliches Problem“, so Blum. Deshalb sollen in der Sporthalle zeitnah langlebigere Rauchmelder installiert werden, die sich mit Hilfe einer Fernbedienung steuern lassen.

„Natürlich informieren uns die zuständigen Hausmeister, auch die Nutzergruppen geben uns Rückmeldung“, sagt Marion Blum. Im aktuellen Fall sei es die Gluckerschule gewesen. Die angehenden Sportlehrer belegen die Halle unter der Woche an jedem Tag vormittags und auch am Nachmittag für ihre Praxiseinheiten. Worauf Pressesprecherin Blum jedoch großen Wert legt: „Der Brandschutz ist und war zu jeder Zeit gewährleistet.“

„Irgendwann schaltet man ab“

Von Vereinsseite wird die Hannes-Reiber-Halle hauptsächlich von den Basketballern der Skizunft Kornwestheim genutzt. Die Aktiven- sowie die Jugendteams trainieren dort und tragen ihre Heimspiele aus. Auch Abteilungsleiter Mustafa Mesanovic ist das wochenlange Piepen schon unangenehm aufgefallen. Er sagt: „Irgendwann schaltet man da ab.“ Und er schiebt lachend hinterher: „Wahrscheinlich würden wir es inzwischen eher merken, wenn es plötzlich nicht mehr piepen würde.“ Dennoch wäre es ihm und seinen Sportlern durchaus recht, wenn die Dauerbeschallung irgendwann ein Ende hätte. „Aber ich sehe natürlich auch, dass der Hausmeister gerade ziemlich eingespannt ist“, fügt Mesanovic hinzu.

Wie wichtig Brandschutz ist, davon kann man in Kornwestheim – und speziell am Eichenweg – ein Liedchen singen. Ende Dezember 2007 brannte dort die Eishalle ab und musste schließlich abgerissen werden. Wo sie einst stand, erhebt sich jetzt die Hannes-Reiber-Halle. Und dort soll das Piepen bald verstummen.