Kornwestheim Harry Graf verlässt sein zweites Wohnzimmer

In dem immer breiter werdenden Spektrum gefiel dem Paar die Unfallchirurgie am besten. „Umso stärker der Knochen gebrochen war, desto mehr war die Besserung zu sehen“, so Harry Graf. Besserung verschaffte ihm sein Beruf auch, als ihn 2003 ein Schicksalsschlag ereilte. „Mein 18-jähriger Sohn ist tödlich verunglückt. Die Arbeit war meine Therapie und hat mir darüber hinweggeholfen.“