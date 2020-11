Kornwestheim Harry Reuter: „Viele landeten immer bei mir“

„Es war eine mehr als 30-jährige Entwicklung“, sagt Reuter, „erst war der Standort zu klein, dann musste man etwas mieten, dann wurde das wieder zu klein – und hier in Kornwestheim haben wir einfach Glück gehabt mit der Fläche.“ Was den Umzug in den Kornwestheimer Moldengraben betrifft, lobt Harry Reuter 30 Jahre später: „Mit der Stadt hat damals alles tiptop funktioniert.“ 2017 bündelte Robos schließlich sämtliche Abteilungen sowie die Produktion in Kornwestheim – in einem viele Millionen Euro teuren Neubau, in dem auch jetzt noch Platz ist.