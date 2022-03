Kornwestheim Harte Zeiten für das K

Bitter für Münkel und ihr Team ist indes, dass die Vor-Corona-Jahre für’s K gut liefen. Das „Rizzi-Jahr“ 2018 mit der Ausstellung von Werken des berühmten Pop-Art-Künstlers James Rizzi war das bislang beste in der Geschichte des Betriebes, 2019 liegt finanziell gleich dahinter – „nur“ rund 60 000 Euro musste die Stadt da ausgleichen, freilich nach Verrechnung des bereits erwähnten Zuschusses.

Branche machte in Rot auf sich aufmerksam

Einige Lichtblicke hatte Münkel immerhin auch für 2020 noch im Gepäck, auch wenn sie teils eher moralischer Natur waren. So zeigte sie Fotos von der Night of Light im Juni 2020, als deutschlandweit Kultureinrichtungen und Unternehmensgebäude illuminiert wurden, um auf die Probleme der Veranstaltungsbranche hinzuweisen, auch das K strahlte damals in edlem Rot und setzte so ein Zeichen. Viele Kornwestheimer erinnern sich sicherlich auch die Regenbögen, die in den vergangenen Jahren über Kornwestheim immer mal wieder zu sehen waren – prächtige Aufnahmen von den bunten Wettererscheinungen gibt es auch mit dem K im Vordergrund.

Das K ist technisch gut ausgestattet

Handfester und mit Blick in die Zukunft gerichtet waren einige Investitionen im K. Technisch hat man im Frühjahr 2021 etwa kräftig aufgerüstet. Die Einrichtung hat seitdem alles an Infrastruktur, Know-How und Gerätschaften parat, was nötig ist, um Live-streams von etwa Workshops und Tagungen zu übertragen und Hybridveranstaltungen anzubieten, die teils vor Ort statt finden, teils in die Welt hinaus gesandt werden.

Oberbürgermeisterin Ursula Keck fügte noch hinzu, mittlerweile funktioniere auch das Besucherlenkungssystem im K gut, das in der Vergangenheit Probleme bereitete. Claudia Münkel und ihr Team hoffen nun jedenfalls, dass sie bald wieder ihre Programme verlässlich organisieren können – ohne dass ständige Lockdowns ihre Planungen immer wieder zerschreddern.