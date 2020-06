Kornwestheim - Die Open-Air-Konzertreihe Kornwestheim rockt wird in diesem Jahr definitiv nicht stattfinden können. Das gaben die Organisatoren der Leonberger bankett plus GmbH nun bekannt. Zwar hatte es schon zuvor als unwahrscheinlich gegolten, dass die Konzerte am Marktplatz mit ihren teilweise mehr als 2000 Besuchern stattfinden können, doch bislang hatten die Veranstalter nicht offiziell abgesagt und erst einmal die weiteren Entwicklungen in Sachen Corona-Verordnungen abgewartet.