Kornwestheim Haushalt: Stadt will bis Juli nachjustieren

Was sich allerdings an Zahlen derzeit bereits bewerten lässt, das präsentierte die Verwaltung den Stadträten und der Öffentlichkeit während der Sitzung. „Erste Auswirkungen für den Haushalt sind bereits zu spüren, indem die Vorauszahlungsanpassungen der Firmen über die Finanzämter derzeit täglich beim Steueramt eingehen“, hieß es in der Sachdarstellung aus Daniela Oesterreichers Kämmerei. Vergnügungssteuern und Hallengebühren fallen weg, Kindergartengebühren sind ausgesetzt, Stundungsanträge von Pächtern liegen vor. Einige konkrete Beispiele: Die Gewerbesteuereinnahmen könnte nach derzeitigem Stand um mindestens 3,2 Millionen Euro sinken, die fehlenden Gewerbesteuereinnahmen abzüglich der entsprechenden Umlage würden sich auf 2,88 Millionen Euro netto beziffern, die der Stadt fehlten. Beim Einkommenssteueranteil könnten rund 920 000 Euro wegbrechen, bei der Vergnügungssteuer 124 000 pro Monat und so fort. Immerhin: Die Corona-Soforthilfe des Landes bringt wohl 243 000 Euro in die Kassen. Unterm Strich rechnet die Kämmerei aber – und das ist, wie oft betont wurde, nur der aktuelle Stand – mit Ausfällen von rund 4,37 Millionen Euro im Jahr 2020.