Kornwestheim Haushalt: Wie gewonnen, so zerronnen

Wo genau gewirtschaftet werden soll, hat Oberbürgermeisterin Ursula Keck ausgeführt. Eine neue Stabsstelle in der Stadtverwaltung, keine Verlängerung des Mietvertrags der Ravensburger Kinderwelt im Wette-Center, das Schließen einer Baulücke in der Innenstadt – Keck ging in ihrer Haushaltsrede vor den Stadträten auf eine Reihe von Themen ein, die sie in den kommenden Jahren in den Fokus rücken will. „Gerechtigkeit und Verantwortung“ hatte sie ihre Gedanken überschrieben.