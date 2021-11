Kornwestheim Haushaltsdebatte verschiebt sich

Rund 50 Anträge müssen diskutiert werden

Rund 50 Anträge gibt es zu besprechen, doch schnell waren sich die Fraktionen einig, dass sie damit am Dienstag nicht starten wollen. Der Grund: Die Anträge waren erst wenige Tage vor der Sitzung von der Stadtverwaltung bereit gestellt worden. Sie hätten, da war man sich am Ratstisch einig, nicht ausreichend gelesen und besprochen werden können. „Das war keine taktische Finte von uns“, sagte der Erste Bürgermeisterin Daniel Güthler. Er wies darauf hin, dass das Aufbereiten einer solch hohen Anzahl Anträge Zeit brauche. Die Frist, bis zu der die Fraktionen die Schriftstücke an die Verwaltung senden dürften, müsse in zwei Jahre überdacht werden. „Das ist kein Vorwurf an sie“, so der Bürgermeister. „Aber wir brauchen auch die entsprechende Zeit.“