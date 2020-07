Kornwestheim Hebt Christoph 51 bald auch nachts ab?

Bei der Kornwestheimer Stadtverwaltung ist man einigermaßen überrascht von den nun veröffentlichten Ergebnissen der Expertise. „Die Stadt Kornwestheim muss sich zunächst einmal mit dem Gutachten, das die Landesregierung in Auftrag gegeben hat und das gerade erst vorgestellt worden ist, intensiv beschäftigen“, antwortet Oberbürgermeisterin Ursula Keck auf die Nachfrage unserer Zeitung. Und weiter: „Das ist der erste Schritt, der bislang aber noch nicht erfolgt ist.“ Sollte es jedoch wirklich das Bestreben geben, den Flugbetrieb des Rettungshubschraubers Christoph 51 am Standort in Pattonville auszubauen, „müsste das Regierungspräsidium Stuttgart eine Genehmigung erteilen“. In diesem erwartungsgemäß langen Prozess, so die OB in ihrer Stellungnahme, würden die betroffenen Kommunen, in diesem Fall der Zweckverband Pattonville mit den Städten Remseck und Kornwestheim, beteiligt.