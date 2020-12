Kornwestheim Heike Sigle sitzt ebenso gerne neben wie vor dem Klavier

Dass das Jubiläumskonzert ausfällt, bedauert Heike Sigle nicht nur wegen der fehlenden Kontakte und Gespräche. Auch den Schülern tue das Vorspiel gut. Sie erleben andere Kinder, hören andere Stücke, bemerken, dass auch andere nicht fehlerfrei musizieren, und sie erfahren, dass es wichtig ist weiterzumachen, wenn sich mal ein falscher Ton in die Melodie eingeschlichen hat. „Kinder reifen beim Vorspielen“, sagt Heike Sigle. Im Unterricht übt sie die Vorspielsituation sogar ein. Den Jungen und Mädchen und ihren Eltern hat sie empfohlen, das Vorspiel, das wegen Corona ausgefallen ist, daheim als Hauskonzert nachzuholen, um wenigstens ein wenig in diese außergewöhnliche Atmosphäre hineinschnuppern zu können.

20 Jahre Klavierunterricht in den eigenen vier Wänden – Heike Sigle hat’s nicht einen Moment bereut. Und sie ist auch froh darüber, dass sie ihn im Coronajahr hat geben dürfen. Am Eingang waschen und desinfizieren die Kinder ihre Hände, und auch das Klavier wird noch intensiver als früher gereinigt. Beim Unterricht tragen Heike Sigle und die Klavierschüler eine Maske. Einiges hat sich in den vergangenen 20 Jahren geändert. Schüler und Eltern, so der Eindruck der 55-Jährigen, sind nicht mehr so beharrlich bei der Sache. Es fehle mitunter die Ausdauer. Auch das Repertoire hat sich gewandelt. Kein Problem für die Klavierlehrerin: Wenn sich die Schüler mit der klassischen Literatur nicht anfreunden können, dann sucht die Lehrerin auch modernere Stücke aus.

Fürs 21. Klavierschul-Jahr hofft Heike Sigle, dass auf die Maske beim Unterricht verzichtet werden kann, dass die Schüler in Konzerten wieder das Erlernte präsentieren dürfen und dass statt Moll wieder Dur das bestimmende Tongeschlecht im Alltag wird.