Kornwestheim „Heiß auf Lesen“ geht zu Ende

Kornwestheim - Susanne Kiesel ist zufrieden. „Wir hatten etwa 75 Logbuch-Rückläufer“, berichtet die stellvertretende Leiterin der Kornwestheimer Stadtbibliothek über die diesjährige Aktion „Heiß auf Lesen“. Ein Logbuch? „Darin haben die Kinder eingetragen, welche und wie viele Bücher sie in den Sommerferien gelesen haben“, so Kiesel. 62 Kinder, meist Grundschüler aus den Klassen 1 bis 4, waren jüngst in der Bibliothek im K zusammengekommen, als „Heiß auf Lesen“ seinen diesjährigen Abschluss fand. Bevor es um diverse Preise ging, schauten sich die jungen Besucher aber im Veranstaltungsraum im zweiten Stock ein Theaterstück an.