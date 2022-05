Kornwestheim Heizungen: Zu viel Gas und zu viel Öl

Lesen Sie aus unserem Angebot: Die Zukunft der Stadt

Auch Experte Wolfgang Schuler ordnete das Ziel der Klimaneutralität in Sachen Heizen für 2040 als ambitioniert ein. „Das zu erreichen, wird eher schwierig“, konstatierte er. Und wenn, dann bedürfe es sehr großer Anstrengungen. Ein entscheidender Bestandteil der kommunalen Wärmeplanung sei ein Transformationsprozess, während dessen der Wärmebedarf deutlich sinken müsse – sprich die Wärmedämmung in vielen Häusern muss, wo möglich, verbessert werden. Der verbleibende Wärmebedarf soll über den Einsatz erneuerbarer Energien gedeckt werden, auch dem Fernwärmenetz kommt eine wichtige Rolle zu.

Einige Kennzahlen sind durchaus ernüchternd

Wo man insgesamt steht, das stellte Schuler anhand von Diagrammen, Zahlen, Statistiken als Zwischenbericht zum Wärmeplan dar. Einige seiner Kennzahlen sind dabei durchaus ernüchternd. So wird in Kornwestheim, wenig überraschend, noch größtenteils mit Erdgas geheizt. 68 Prozent der Wärme wird darüber generiert, weit abgeschlagen danach kommt die Fernwärme mit 14 Prozent, auf Platz drei rangiert mit 13 Prozent das Heizöl. Biomasse, Wärmepumpen, Solarthermie, Umweltwärme und Co „dümpeln“ jeweils bei 1 oder 2 Prozent herum. Wobei man sagen muss: Fernwärme gilt als nachhaltig, sie wird größtenteils etwa in Blockheizkraftwerken und Geothermieanlagen erzeugt. Unterm Strich kommen Schuler und seine Experten auf einen Anteil von 13,3 Prozent bei den erneuerbaren Energie in Sachen Wärmeerzeugung.

Lesen Sie aus unserem Angebot: Stadt findet nur zwei Solarpioniere

Potenzial, dies zu steigern, sehen die Fachleute etwa darin, mehr Solaranlagen auf Kornwestheimer Dächern zu installieren – und bei Dämmungen und Sanierungen. Der Großteil (rund 40 Prozent) der gut 5000 Gebäude in Kornwestheim wurde vor 1948 errichtet, weitere gut 1600 Bauten sind älter als 1980. Obwohl schon viel saniert wurde und die Stadt teils mit Sanierungsgebieten nachgeholfen hat, sah Schuler hier noch eine Menge Möglichkeiten. Allein mittels „baulicher Vollmodernisierungen“ ließen sich demnach noch rund 96 000 Megawattstunden pro Jahr einsparen.

Positives Beispiel: die Villeneuvestraße

Als positives Beispiel hob Wolfgang Schuler die Sanierungen in der Villeneuve­straße zwischen 2008 und 2011 hervor. Hier ließ sich dadurch der Verbrauch innerhalb von fünf Jahren um rund 1700 Tonnen CO2 reduzieren, berichtet er. Weitere Potenziale sieht er bei einem weiteren Ausbau des Fernwärmenetzes, bei mehr Solarthermie, Biogas und Co. Auch größere Wärmespeicher könnten helfen. Und: Schuler schlug vor zu prüfen, ob Abwärme genutzt werden kann, etwa aus Kläranlage und Gewerbegebieten, um diese Wärme dann ebenfalls ins Fernwärmenetz einzuspeisen.

Eine zusätzliche Fernwärme-Verbindung nach Ludwigsburg wirft der Planer ebenfalls ins Rennen. Ludwigsburg sei übrigens, so ist es im Ausschuss zu hören, ebenfalls weiter als andere Kommunen, zumindest was die Ermittlung des Sachstandes und möglicher Potenziale angeht. Man sei ja auch, vor allem weil die Städte über die Stadtwerke eng verknüpft sind, in Kornwestheim zeitlich eng abgestimmt mit Ludwigsburg unterwegs.

Auch hier geht’s um Hitze: Der Kornwestheimer Klimopass

Anpassung

Kornwestheim und andere Städte sollen mittels des Wärmeplans CO2 einsparen – ein direkter Beitrag, um den Klimawandel zu bekämpfen. Weil es aber trotz dieser Bemühungen wärmer wird, gibt es in Kornwestheim auch den so genannten „Klimopass“. Dieses Klimaanpassungskonzept ist mehr als 160 Seiten dick. Es soll ein Wegweiser sein für die kommunalpolitischen Entscheider, um die Stadt vor Überhitzung zu bewahren. Schutz Herzstück des Klimopasses sind farbenfrohe Karten, die darstellen, welche Flächen und Gebiete in Kornwestheim jetzt und in naher Zukunft – wichtige Marke ist das Jahr 2030 – schützenswert sind, damit sich die Stadt nicht weiter aufheizt. Weiterhin erwähnenswert: Der umfangreiche Maßnahmenkatalog, den Geografen erarbeitet haben und der der Verwaltung und der Kommunalpolitik eine Art Werkzeugkasten für klimatisch angepasste Stadtentwicklung bietet.