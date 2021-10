Kornwestheim „Helden des Südwestens“ ist eröffnet

Kaufladen, Trikots und Kreidler

Was gibt’s im Obergeschoss des Kleihues-Baus nicht alles zu sehen: viele Plakate aus längst vergangenen Zeiten, von denen manch ein Exemplar nicht durchgehen würde, ohne von Social-Media-Gemeinde zerrissen zu werden. Ein großer Bär aus der Steiff-Sammlung musste am Abend der Eröffnung gleich für so manches Selfie herhalten. Ein Kreidler-Kleinkraftrad aus den 1950er-Jahren und eine Florett von 1973 parken nun im Kleihues-Bau. Hingucker ist ein historischer Kaufladen, den das Museum in Bietigheim-Bissingen zur Verfügung gestellt hat. Ein Ausstellungsstück, das gerade einmal ein paar Wochen auf dem Buckel hat: das Trikot von Handball-Spieler Peter Jungwirth, von dem seit wenigen Monaten Lurchi lächelt. Und was natürlich nicht fehlen darf: das kleine Lurchi-Karussell, das ganz früher im Schuhladen Schantz und zuletzt in der Stadtgeschichtlichen Sammlung in der Mühlhäuser Straße stand. Es darf allerdings nur bei Führungen seine Runden drehen.