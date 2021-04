Kornwestheim Helfer erhalten 15 Euro pro Stunde

Kornwestheim - Den Einsatz von ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern, die die weiterführenden Schulen bei den Selbsttests unterstützen, will die Stadt mit 15 Euro pro Stunde honorieren. Das sieht ein Vorschlag der Stadtverwaltung vor, über den der Gemeinderat in seiner nächsten Sitzung am kommenden Donnerstag, 29. April, entscheiden wird. Im Verwaltungs- und Finanzausschuss fand diese Idee einhellige Zustimmung.