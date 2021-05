Kornwestheim - In Kornwestheim wird bis November dieses Jahres erfasst, welche Arten und Lebensraumtypen der Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie auf der Gemarkung leben – sprich, welche Tiere und Pflanzen es gibt. „Die Kartierungen finden stichprobenartig auf wenigen Flächen überwiegend im Außenbereich statt“, wie die Stadtverwaltung mitteilt. Die Untersuchungen erfolgen im Auftrag der Landesanstalt für Umwelt Baden-Württemberg (LUBW). „Eine Zuordnung von Ergebnissen zu Grundstückseigentümern oder Bewirtschaftenden findet bei der Erfassung und Auswertung der Kartierungen nicht statt“, schreibt die Stadt außerdem. Es würden auch keine dauerhaften Markierungen auf der Fläche vorgenommen. Im Rahmen dieser Erhebungen sei es den Helfern als Beauftragte der LUBW jedoch grundsätzlich erlaubt, Grundstücke ohne vorherige Anmeldung zu betreten. Hier komme Paragraf 52 des Naturschutzgesetzes ins Spiel. Die Tier- und Pflanzenzähler betreten nur Grünlandflächen und Wald im Außenbereich und nutzen ansonsten das vorhandene Wegenetz. Die von der LUBW beauftragten Personen haben eine Bescheinigung, die sie mit sich führen. Die Mitarbeiter seien in der Regel alleine im Gelände unterwegs, der gebotene Mindestabstand werde eingehalten, so die Stadt.