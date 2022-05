Kornwestheim „Herzstück trifft es vollkommen“

Ach ja, Herzstück trifft es vollkommen! Wir haben viele tolle Veranstaltungen im Jahr, die die komplette Bandbreite unserer Musikschularbeit präsentieren. Das Play Together ist aber explizit den Ensembles der Musikschule vorbehalten. Wie der Name schon sagt, geht es hier vor allem um das gemeinsame Musizieren. Uns ist es wichtig, dass allen die Möglichkeit offen steht, schon früh in einem Ensemble mitzuspielen. Das Ensemblespiel ist in allen Leistungsstufen Bestandteil des ganzheitlichen Bildungskonzeptes einer Musikschule. Hier wird die gesamte Kraft, die von Musik ausgeht erlebbar, wirksam und eben auch lernbar. Und letztlich ermöglicht Ensemblespiel die Teilhabe am aktiven Musikleben. Egal ob später im Uni-Orchester, in der Betriebs-Bigband, in der Kirchengemeinde oder bei einem der vielen tollen Vereine wie hier in Kornwestheim.