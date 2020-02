Kornwestheim Hey, hier kommen Alex und die Sonne

Indes: Wir befinden uns in Kornwestheim, Deutschland. Die Gäste aus Gmünd spielen auch keine US-Märsche, sondern starten mit einer „Hier kommt Alex“-Version der Toten Hosen und eröffnen so das Guggen-Open-Air. Es sei das „zehnte, etwa“, sagt Martin Türk, Oberhaupt der Narren-Ober-Liga, die die Kultveranstaltung ausrichtet. Am Wochenende waren Teile der NOL zu Gast in Mering nahe Augsburg bei einem Umzug. „Wir sind noch etwas müde“, räumt Türk ein. Es sei eine anstrengende Saison gewesen, aber auch schön und alles sei gut gelaufen, sagt der NOL-Präsident. Jetzt noch die letzten Veranstaltungen gut rumbringen, wünscht sich Türk.