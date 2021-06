Hilcher und sein grüner Golf 2 sind nicht zu schlagen

Mit am Start war Peter Hilcher, Vorsitzender des Motorsportclubs (MSC) Ludwigsburg, der im Kornwestheimer Kreidlergebiet seinerseits regelmäßig ein Slalomrennen veranstaltet. Im Motorsportjahr 2019 hatte Hilcher den vierten Gesamtrang in der zwölf Rennen umfassenden baden-württembergischen ADAC-Meisterschaft eingefahren. Zum diesjährigen Auftakt landete er mit seinem grünen Golf 2 in der Gruppe „H13“ (Hubraum bis 1600 Kubikzentimeter) dann auch sofort ganz oben auf dem Siegertreppchen. Somit sicherte er sich nach einer coronabedingten Motorsportpause von fast zwölf Monaten beim ersten Rennen gleich den Sieg – was ihm durchaus ein Schmunzeln ins Gesicht trieb.