Kornwestheim Hilfe auch ohne ein persönliches Treffen

Die Ratsuchenden treten per App mit einer Beraterin oder einem Berater in Kontakt. Die App ist bisher in den Sprachen Deutsch, Englisch, Arabisch und Russisch verfügbar. Die Beraterinnen des DRK beantworten die Anfragen vom PC der Beratungsstelle aus auf einer Beratungsplattform. Hier können die Ratsuchenden beispielsweise sensible Dokumente an die Beraterinnen zur weiteren Bearbeitung versenden. Das Programm „mbeon“ erfüllt dabei nach Angaben des Deutschen Roten Kreuzes Datenschutz- und Datensicherheitsanforderungen.