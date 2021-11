Kornwestheim Hilfe für Abhängige

Stand auf dem Bahnhofsvorplatz

Die Diakonie hat einen Standort in Kornwestheim und bietet dort auch Suchtberatungen an – darauf wollen Mitarbeiter am Mittwoch mit einem Infostand am Bahnhofsvorplatz aufmerksam machen. So beteiligt sich der Ortsverband am bundesweiten Aktionstag der Deutschen Hauptstelle für Suchtfragen. „Viele wissen nicht, dass es uns hier gibt“, sagt Matthias Liegl, Fachbereichsleiter Suchthilfe des Kreisdiakonieverbands Ludwigsburg. Etwas bekannter sei der Standort in Bietigheim-Bissingen, wo zum Beispiel auch Suchttherapie angeboten werde. In Kornwestheim ist der Einstieg in die Suchtberatung niederschwelliger: Es gibt unverbindliche Gespräche, in denen man sich einfach informieren kann, eine Informations- und Motivationsgruppe und eine Jugend- und Drogenberatung.